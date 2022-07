Il nuovo difensore del Napoli Leo Ostigard ammette di non aver valutato altre offerte dopo aver saputo dell’interessamento degli azzurri.

Dal ritiro del Napoli a Dimaro, Leo Ostigard si è presentato in conferenza stampa. “Ho giocato un anno al Genoa, conosco già la Serie A e sono contento di essere rimasto in Italia, ma il Napoli è diverso. Per me essere qui è un sogno, appena ho saputo che mi volevano non ho preso in considerazione altre richieste”.

“Koulibaly? Non sono venuto per sostituirlo, è un grande calciatore, ma sono me stesso e darò il massimo. Per quanto riguarda il ruolo l’anno scorso ho giocato sia a destra che a sinistra, non è un problema, deciderà il mister. Cannavaro è sempre stato il mio idolo. Il miglior attaccante del campionato? Devo dire Osimhen, è davvero un grande calciatore“.

