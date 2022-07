L’ex attaccante tra le altre di Napoli, Milan e Juventus Gonzalo Higuain parla delle cifre che vengono investite nel calciomercato.

Gonzalo Higuain ha detto la sua sull’operazione che ha portato Robert Lewandowski al Barcellona in un’intervista al Mundo Deportivo. “Perdonate la mia ignoranza, ma non ho seguito la trattativa. Se mi dite che è costato 50 milioni rispondo che sarà sicuramente un grande acquisto, però nel calcio di oggi sembra niente, ma quando sono andato a Madrid nel 2006 bisognava essere un super crack per valere quei soldi”.

“Ora con l’inflazione, l’ingresso degli arabi è cambiato tutto è diverso, ma per un giocatore di 34 anni sono sempre molti soldi. Robert ha vinto la Champions League due anni fa, è uno dei migliori attaccanti al mondo degli ultimi dieci anni e poi nel calcio non c’è età, guardate quello che ha fatto Benzema. Lewandowski è un grande acquisto, si adatterà perfettamente al gioco del Barcellona“.

