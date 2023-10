Ouedraogo Milan: che battaglia per il talento dello Schalke 04! C’è una novità per quanto riguarda il 17enne

Anche il Milan recentemente è piombato sulle tracce di Assan Ouedraogo, astro nascente dello Schalke 04 che ha attirato inevitabilmente su di sé gli occhi di alcuni top club europei. I rossoneri ci sono e hanno intenzione di provarci, ma naturalmente non sarà semplice.

Intanto, come riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, ieri il ds dello Schalke 04 ha fatto sapere di non avere grande intenzione di incontrare il Milan per Assan. Discorso complesso, in quanto il giocatore ha una clausola attivabile da giugno.

The post Ouedraogo Milan: che battaglia per il talento dello Schalke! C’è una novità appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG