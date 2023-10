Tonali shock: ha scommesso sul Milan! Ora l’ex centrocampista del Milan rischia davvero un lungo stop. Le ultime

Tonali si è pentito e ha già iniziato a dare il suo contributo alle indagini sul caso scommesse. Il centrocampista si è autodenunciato all’organo di giustizia sportiva e ha ammesso di aver scommesso anche sul Milan, un aspetto che complica la sua situazione in quanto scommettere sulla propria squadra è illecito sportivo.

Da quanto emerge però Tonali avrebbe giocato sul Milan vincente o su altri risultati con lui assente e le sue puntate non avrebbero inciso sulla sua prestazione in campo, quindi niente illecito sportivo. Tuttavia l’aver puntato sul Milan costituisce un’aggravante. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in questo caso la sanzione iniziale della Procura sarebbe necessariamente superiore ai tre anni, all’incirca tre e mezzo o quattro.

