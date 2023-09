Il capitano della Real Sociedad Mikel Oyarzabal ha anticipato i temi della sfida di stasera contro l’Inter.

La Real Sociedad non è una squadra abituata a giocare la Champions League molte volte; di questo ed altro ha parlato Mikel Oyarzabal in conferenza stampa. “Penso che questo sia un punto di svolta. Sono molti anni che facciamo bene le cose nel club, entrando in Europa consecutivamente, ma giocare in Champions League è qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto finora. Ho avuto la fortuna di vivere la precedente qualificazione in Champions da raccattapalle, perché ero già al club e, nonostante sia stata una giornata nervosa, anche se in modo diverso, ho dei ricordi molto belli”.

Uefa Champions League

“Se abbiamo dimostrato qualcosa in questi anni è che siamo capaci di competere a prescindere da chi abbiamo davanti. La squadra dà sempre tutto e domani non farà eccezione. Credo che la partita si deciderà nei piccoli dettagli“. L’attaccante spagnolo mostra di aver studiato le ultime gare dell’Inter ed in particolare il derby: “Nell’ultima partita erano un po’ coperti, uscivano di più in contropiede, ma abbiamo anche visto che è una squadra che può anche spingersi in avanti. Hanno molte opzioni e possono scegliere l’una o l’altra, e noi dobbiamo essere preparati per l’una o l’altra delle due“. Infine un appello ai tifosi: “Loro sono molto importanti per noi e daremo tutto quello che abbiamo dentro per provare a vincere e dare loro gioia. Siamo tutti più forti insieme“.

L’articolo Oyarzabal: “Giocare in Champions è diverso, l’Inter ha tante opzioni ma noi abbiamo dimostrato di poter competere con tutti” proviene da Notizie Inter.

