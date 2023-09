Il centrocampista dell’Inter Asllani partirà dal primo minuto contro il Real Sociedad, e per lui è una grande opportunità

Asllani è pronto a scendere in campo dal primo minuto contro il Real Sociedad, e per lui è una grande opportunità per far valere il suo nome all’interno del contesto Inter dopo poco spazio e aspettative diverse.

La luce della ribalta se le sta prendendo Frattesi o i soliti protagonisti dell’anno scorso, ma per lui è giusto il momento di ritornare a fare la differenza: un modo migliore per dimostrare a Simone Inzaghi che anche lui può fare la differenza.

