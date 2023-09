L’ex dirigente dell’Inter Ernesto Paolillo ha detto la sua sul derby e sul momento attuale dei nerazzurri.

Ernesto Paolillo ha parlato di Inter a TMW; si inizia discutendo della gara vinta contro il Milan per 5-1. “Un divario così ampio, onestamente, non me l’aspettavo. Mi aspettavo un Milan migliore e un minor divario, soprattutto a centrocampo. Mi è sembrato più debole del previsto, e molto più lento del previsto. Meglio così. E di conseguenza l’Inter mi è sembrata assolutamente più forte di quanto mi aspettassi, soprattutto Thuram, che mi ha sorpreso per i progressi veloci che sta facendo. E devo dire che la forza dell’Inter sono i cambi: sono bravi quanto i giocatori che escono, in questo modo quando entrano c’è il vantaggio di avere dei giocatori altrettanto forti, mentre gli avversari sono più stanchi“.

L’ex amministratore delegato nerazzurro si complimenta con Marotta e Ausilio per la squadra allestita: “Stanno operando magicamente, me lo lasci dire. Non hanno a disposizione capitali, li creano dalla vendita di alcune pedine molto brave: penso a Onana o ad altri, che hanno permesso di fare questi acquisti. Loro sono bravissimi: vendere non è facile, riescono a farlo bene e poi a spendere bene quei soldi“. Infine un pensiero sulla Champions League che va approcciata con: “Più determinazione: questi giocatori sanno di aver compiuto un’impresa e che è possibile farlo. In secondo luogo, con un desiderio di rivincita: quella di Istanbul è una finale che probabilmente poteva andare diversamente. E poteva anche essere giocata meglio: non parlo di singoli giocatori, ma di approccio generale. Da quel rammarico può nascere una grande volontà di fare meglio, di fare molto di più: il girone non è difficilissimo. Sono tutte squadre con cui si può giocare alla pari, molto dipenderà dagli avversari e dai soggetti futuri“.

