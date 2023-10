Paci: «Scudetto? La favorita rimane l’Inter, sono la squadra più forte» Le parole dell’ex giocatore

Massimo Paci, ex giocatore di Serie A, ha parlato ai microfoni di News.Superscommesse.it di Inter e delle altre big del campionato.

«Forse è ancora presto per sbilanciarsi. La favorita penso sia l’Inter, che ha la squadra più forte, con il Milan un passettino indietro. Juventus e Napoli saranno lì a giocarsela fino alla fine. I partenopei, però, non credo possano realmente ripetersi quest’anno, soprattutto perché il Napoli non è una squadra abituata a rincorrere e nei momenti topici del campionato potrebbe andare in difficoltà. A mio parere gli azzurri sono un gradino sotto rispetto alla passata stagione»

