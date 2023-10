Verso Inter-Roma, accoglienza Lukaku: le indicazioni della Curva Nord sull’uso dei fischietti che verranno utilizzati durante il match

Tutto pronto per Inter Roma, partita attesa dai tifosi nerazzurri per quanto riguarda il ritorno a San Siro di Romelu Lukaku.

Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Curva nord ha spiegato le modalità di utilizzo: «I fischetti verranno distribuiti prima della partita con la ‘consegna’ di utilizzarli esclusivamente quando l’attaccante toccherà il pallone. Ogni stop, controllo, passaggio o tiro farà letteralmente fischiare le orecchie a Lukaku». A livello di regolamento, l’utilizzo non sarà vietato, ma potrebbero arrivare ripetuti annuncio allo stadio per limitarne l’uso.

L’articolo Verso Inter-Roma, accoglienza Lukaku: le indicazioni della Curva Nord sull’uso dei fischietti proviene da Inter News 24.

