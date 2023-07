Giancarlo Padovan ha parlato di Lukaku e della sua determinazione di voler rimanere all’Inter, nonostante il Chelsea non molli la presa

Ai microfoni di Radio Sportiva, Giancarlo Padovan apre una parentesi sull’Inter e sulla trattativa col Chelsea per Romelu Lukaku.

Dopo le dichiarazioni di Pochettino, i Blues sembrano intenzionati a non voler regalare il belga ai nerazzurri:

LE PAROLE- «La questione Lukaku non è così semplice e lineare come si pensa. Le ultime dichiarazioni di Pochettino sono preoccupanti in chiave Inter perché non mi sembra che il Chelsea abbia voglia di regalarlo»

