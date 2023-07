Ivan Zazzaroni ha raccontato i retroscena dell’interessamento della Juventus per Lukaku: le parole

Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni racconta del risentimento di Romelu Lukaku nei confronti dell’allenatore dell‘Inter Simone Inzaghi.

Questo screzio avrebbe spinto il belga ad avvicinarsi alla Juventus:

LE PAROLE- «Vlahovic per Lukaku è lo scambio shock che ha avviato la Juventus due settimane fa. Il belga è decisamente volubile e inoltre è ancora arrabbiato con Inzaghi per il trattamento ricevuto nella finale di Champions League a Istanbul. All’appuntamento teneva tantissimo, avrebbe voluto giocare dall’inizio, ma rispettando le proprie convinzioni Simone preferì impiegare Dzeko dal primo minuto. Peraltro il belga combinò solo guai, imperdonabili per i tifosi. Per questo Lukaku ha avallato l’operazione imbastita dalla Juventus, con un contratto di tre anni a 8 netti a stagione».

