Giancarlo Padovan ha parlato a “Calciomercato.com”, di come vede la Juventus come favorita per il successo in Coppa Italia.

LE PAROLE – «Delle quattro semifinaliste di Coppa Italia che cercheranno di contendersi il trofeo, la Juventus è, suo malgrado, la teorica favorita al successo. Suo malgrado perché Allegri, pur di negare l’evidenza, sarebbe disposto a tutto. Favorita perché, nonostante Lazio, Fiorentina e Atalanta siano avversarie pericolose, nessuna può vantare in campionato una classifica migliore dei bianconeri».

The post Padovan: «Delle semifinaliste di Coppa Italia la Juve è la favorita al successo finale» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG