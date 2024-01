Recanatese Juventus Next Gen: streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la sfida valida per la ventesima giornata di Serie C 2023/24

La Juventus Next Gen torna subito in campo, con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria con il Pescara. Bianconeri che giocano contro la Recanatese in trasferta nella 20esima giornata di Serie C. Ecco la presentazione del match dal sito ufficiale bianconero.

«Il girone di ritorno della Juventus Next Gen è iniziato con il sorriso, con una bella vittoria interna per 4-3 sul Pescara.

Ora, per i bianconeri, l’avversaria è la Recanantese dell’ex Marco Lipari reduce dalla sconfitta per 3-1 rimediata mercoledì 10 gennaio 2024 nel match di recupero sul campo del Gubbio.

I marchigiani arrivano a questo appuntamento da dodicesimi in classifica, con un punto in più rispetto alla squadra di Massimo Brambilla. I primi sono a quota 23, i secondi a quota 22.

DOVE VEDERE IN DIRETTA RECANATESE-JUVENTUS NEXT GEN

Recanatese-Juventus Next Gen sarà trasmessa in diretta su Sky e in diretta streaming su Sky Go».

