Il giornalista Padovan ha rilasciato queste dichiarazioni nei confronti dell’Inter dopo la vittoria in Champions contro il Benfica

Le parole del giornalista Padovan a Sky Sport per quanto concerne la vittoria dell’Inter.

«La prestazione del secondo tempo dell’Inter contro il Benfica ha lasciato una buona impressione. Ha creato tantissimo, l’1-0 è falso rispetto all’andamento della gara. Ha dominato l’avversario nel ritmo, ed è stata nettamente più forte dei lusitani. A questo punto i nerazzurri non vanno solo per vincere i gironi ma si candidano come squadra che può arrivare sino in fondo in Champions League».

L'articolo Padovan: «Inter? Può arrivare fino in finale di Champions» proviene da Inter News 24.

