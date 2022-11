Sono queste le parole del giornalista Giancarlo Padovan, ecco cosa dice sull’Inter e nel confronto con la Juventus.

Ecco le parole del giornalista Giancarlo Padovan, che discute così della situazione dell’Inter a Sky Sport e la definisce più forte della Juventus: “L’Inter è più completa della Juventus. Le azioni offensive pericolose partono sia dalle fasce che a centrocampo. Dumfries, Dimarco o Barella lo permettono. Ha giocatori che imbucano sul movimento dell’attaccante, la squadra di Inzaghi è più varia per quanto riguarda il modo di fare gol. La Juventus ad oggi è una squadra malata sotto tanti punti di vista. Sconfigge la febbre a volte come ieri sera, ma ripiomba puntualmente nei suoi problemi.“

Sul canale Twitch di calciomercato.it ecco le parole di Branca: “Le difficoltà capitano a chiunque, anche ai ricchi. Prima sembrava che la cessione del club fosse inevitabile, ora questa pressione non c’è più”. A prescindere dal fatto se dovesse vendere o meno, non si può dire nulla alla famiglia Zhang. Si è impegnata in un calcio che prevede somme piuttosto alte“.

