L’opinionista Giancarlo Padovan ha detto la sua sul derby vinto splendidamente dai nerazzurri.

L’Inter ha dominato e vinto il derby contro il Milan col risultato di 5-1. Sabato scorso ha colpito la gestione della gara da parte degli uomini di Simone Inzaghi che per larghi tratti del primo tempo ha lasciato l’iniziativa ai rossoneri che però rarissimamente riuscivano ad arrivare dalle parti di Sommer. È dello stesso avviso anche Giancarlo Padovan che a Sky Sport ha commentato così.

Db Milano 18/02/2023 – campionato di calcio serie A / Inter-Udinese / foto Daniele esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

“Secondo me, l’Inter è stata in difficoltà dopo l’1-0, intorno alla mezz’ora. Lì ha sofferto qualcosa e, come si diceva una volta, nel momento non dico peggiore per l’Inter, ma insomma il più difficoltoso è andata a fare il 2-0 e a quel punto la partita si è chiusa. Io devo dire che in sede di pronostico, come diceva il grande Pizzul, non avevo dato scampo al Milan. Cioè il Milan poteva solo perdere e perché aveva dei problemi in difesa. E si è visto, anche per il punteggio, e perché non è ancora una squadra matura. È una squadra che gioca bene. Fino a ieri aveva rubato l’occhio, era una squadra forse che giocava meglio, però l’Inter è implacabile perché non ti lascia giocare, non ti fa giocare perché è un grande pressing, chiude tutte le linee di passaggio e, quando riparte, riparte con 5 uomini d’attacco”.

