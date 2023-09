In vista di Real Sociedad-Inter c’è anche l’opportunità sulla fascia anche per quanto concerne Carlos Augusto. La situazione

Carlos Augusto sarà titolare stasera in Real Sociedad-Inter, e l’opportunità di far vedere il suo potenziale è anche da attribuire a lui.

Le prime uscite sono state molto interessanti, ma ora è tempo di fare quel passo in più per dimostrare di essere all’altezza: così come anche molti in rosa.

L’articolo Real Sociedad-Inter, Carlos Augusto titolare. La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG