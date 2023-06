Giancarlo Padovan si è espresso sulle recenti voci di mercato che accostano l’interista Romelu Lukaku al Milan: le parole

Sulle frequenze di Radio Sportiva, Giancarlo Padovan esclude del tutto la possibilità che Romelu Lukaku si unisca al Milan. Le recenti voci di mercato che vogliono il belga vicino ai rossoneri andrebbero contro il suo attaccamento nei confronti dell’Inter:

LE PAROLE- «Romelu Lukaku non andrà mai al Milan, perché ne va della credibilità dello stesso giocatore. Bellanova è un giocatore funzionale per il Torino, utile per il gioco di Juric. Dico comunque 60 e 40 come percentuale di un suo arrivo».

