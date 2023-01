Sono queste le parole di Giancarlo Padovan, ecco cosa dice il giornalista a Sky Sport 24 sulla vicenda Skriniar.

Il giornalista Giancarlo Padovan, parla così a Sky Sport 24 nella vicenda tra l’Inter e Skriniar ecco cosa dice: “Inter-Empoli? Non mi aspetto colpi di scena riguardanti Skriniar. Per tante ragioni non credo gli si tolga la fascia o la titolarità. Però l’affare e la frittata ormai sono fatti. Bisognava pensarci prima perché questo giocatore è uno dei migliori centrali difensivi d’Europa.“

Conclude così il famoso giornalista: “Quindi è chiaro che era appetito da altri club. Ma bisognava pensarci prima anche perché l’Inter ha una situazione debitoria significativa. Offrire più di quanto ha offerto non era possibile. Forse, però, poteva farlo prima.”

Insomma vedremo come finirà effettivamente la vicenda tra il centrale i nerazzurri.

