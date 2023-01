Sono queste le parole di Marco Bucciantini, il giornalista parla sull’analisi di Marotta dei giorni giorni sul caso Skriniar Inter.

Ecco le parole del giornalista Marco Bucciantini, parla così dell’analisi di Marotta sul caso Skriniar con l’Inter, così a Sky Sport il giornalista: “So sono d’accordo con Beppe Marotta dicendo che si prende tempo, però finché è qui è un professionista e uno dei pochi rimasti che ricordano l’ascesa dell’Inter negli ultimi cinque anni, sta terminando il gruppo di ceppo slavo come Ivan Perisic e Samir Handanovic.“

Conclude così il giornalista: “Nel calcio di oggi un calciatore e una società stanno in un tavolo inclinato dove il giocatore sta in cima e la società sotto. L’Inter ha fatto una scelta in estate fidandosi del professionista. La Juventus con de Ligt ha fatto un incasso per cui è riuscito Bremer ed è rimasto qualcosa, l’Inter non poteva fare lo stesso.“

