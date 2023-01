Ecco cosa dice Fabrizio Romano, ecco cosa dice il giornalista SOS Fanta di Twitch, così sul mercato dell’Inter.

Fabrizio Romano, al canale SOS Fanta di Twitch parla così il giornalista sull’Inter: “Skriniar via ora o in estate? Al momento più probabile in estate, a 0. Vediamo se il PSG farà un’offerta e nel caso da quanto, per gennaio. L’Inter dal PSG non ha ancora ricevuto comunicazioni, a oggi il club nerazzurro sa solo che Skriniar non accetta la sua proposta di rinnovo. La situazione si sta innervosendo, l’Inter vuole chiarezza il prima possibile perché ci sono tante situazioni da risolvere in difesa come la scadenza di de Vrij e D’Ambrosio e il prestito di Acerbi.“

Conclude così: “L’Inter è interessata a Smalling, su questo non ci sono dubbi. All’Inter piace, si è parlato internamente di questa possibilità di mercato, ora dipende da Smalling. C’è una clausola speciale nel contratto che permette al giocatore di esercitare il rinnovo con la Roma, suona strano, ma è così. Dipende dal giocatore o dalla Roma se cambia le condizioni del contratto ecco. Al momento Smalling non ha detto che vuole restare.“

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG