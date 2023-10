Non ha dubbi Giancarlo Padovan, il caso scommesse mette in difficoltà la Nazionale italiana alla vigilia della sfida con Malta

Non ci ha pensato due volte Giancarlo Padovan a dire la sua sul caso scommesse. Intervenuto a Sky Sport il noto giornalista ha osservato preoccupato gli effetti che questo può avere sulla Nazionale italiana alla vigilia della gara con Malta.

IL COMMENTO – «La relazione tra questi provvedimenti e la Nazionale è la più importante e definisco tossica che può venire fuori. Spalletti e la FIGC hanno fatto bene a rimandare a casa Tonali e Zaniolo. Non c’è serenità nelle loro teste in questo momento e per me nemmeno nel resto del gruppo. La preoccupazione di questo momento turba l’atmosfera di chi deve giocare, tra gli Azzurri non è possibile essere sereni ora».

L’articolo Padovan: «Scommesse? Turba gli azzurri di Spalletti per Malta» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG