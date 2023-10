Una fonte vicino a Fabrizio Corona ha rivelato delle indicazioni per quanto concerne le scommesse e il caso Fagioli

Fabrizio Corona, tramite l’ormai famoso sito Dillingernews, ha diffuso le dichiarazioni della sua fonte in merito al centrocampista bianconero Fagioli. Ecco le ultime segnalazioni.

«Gioca con certezza. So anche a chi deve parecchi soldi. Non è malavita serba, qui a Roma non solo malavitosi hanno il banco. Ho saputo tramite delle amicizie che un cantante e DJ ha un banco importante qui a Roma. Questo banco so che faceva giocare alcuni giocatori tra cui Fagioli, che gli deve 70.000 euro».

L’articolo Scommesse, la fonte di Corona: «Fagioli ha molti debiti» proviene da Inter News 24.

