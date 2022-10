Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla stagione di Sandro Tonali. Ecco le parole

Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua sulla stagione di Sandro Tonali. Ecco le parole:

«Il segreto è avere pazienza. Se tu hai progetti, devi avere pazienza. Il primo anno di Tonali è stato in chiaroscuro e lui per rimanere in rossonero si è ridotto l’ingaggio, riproponendosi poi in umiltà come un giocatore importante. Ha fatto questo percorso di modestia, umiltà e sacrificio e adesso il Milan si ritrova con un giocatore straordinario, importante sia per i rossoneri che per la Nazionale. Gioca bene con tutti e con diversi sistemi di gioco. Il Milan, però, non ha vinto subito, ma ha fatto un po’ di apprendistato; Tonali è cresciuto più in fretta del previsto. È questo che devono fare le società se vogliono avere progetti vincenti e sostenibili»

The post Padovan: «Tonali Milan? Un modello, ecco perchè» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG