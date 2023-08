L’ex difensore Antonio Paganin si dice fiducioso sul futuro dei nerazzurri anche se non è convintissimo del possibile ritorno dell’austriaco.

Antonio Paganin ha parlato dei cambiamenti dell’Inter ai microfoni di FcInter1908.it. “Il livello generale non è cambiato molto, ma la squadra è stata ringiovanita, e questa è sempre una buona cosa per una società che deve rimanere ai vertici. In termini di pura e mera qualità, forse manca qualcosa nel reparto avanzato. Le caratteristiche di Lukaku sono uniche, bisogna capire come Inzaghi sfrutterà quelle di Thuram”.

Davide Frattesi

“Frattesi ha dato la fisicità di cui c’era bisogno a centrocampo, visto che non lo è Mkhitaryan. Con questo acquisto il livello del centrocampo si è alzato. In difesa si può fare ancora qualcosina, ma da come si è capito ci sono difficoltà economiche. In ogni caso, in attacco possiamo aspettarci una sorpresa secondo me. A mio parere, le caratteristiche di Arnautovic non si sposano alla perfezione con il modo di giocare dell’Inter. Mi piace molto di più Taremi. E si sposerebbe di più, secondo me, anche lo stesso Zapata. Bene cercare una prima punta fisica che fa giocare bene la squadra, ma andare a sostituire Lukaku e Dzeko non è semplice“.

L’articolo Paganin: “Il livello generale della rosa dell’Inter non è cambiato molto, Taremi mi piace più di Arnautovic” proviene da Notizie Inter.

