Giornata all’insegna del pareggio in Premier League: il Tottenham senza Kane fa 2-2 con il Brentford, Chelsea-Liverpool finisce 1-1

Una domenica all’insegna del segno X in Premier League. Il Tottenham scende in campo per la prima partita senza Harry Kane. In attesa del suo sostituto, gli Spurs pareggiano con il Brentford: ai gol di Romero ed Emerson Royal rispondo Mbeumo dal dischetto e Wissa.

Pareggio anche a Stamford Bridge tra il Chelsea di Pochettino e il Liverpool: passano in vantaggio gli ospiti con Luis Diaz, trovano il raddoppio con Salah, annullato dal VAR per fuorigioco. Per il Chelsea il gol del pari porta la firma di Disasi.

