Sono queste le parole di Antonio Paganin, che su TMW Radio parla così del possibile rinnovo di Skriniar con l’Inter.

Ecco le parole di Antonio Paganin, ecco cosa dice l’esperto a TMW Radio del possibile rinnovo di Skriniar con l’Inter: “Non credo ci sia molto da stare allegri. Una perdita come Marotta sarebbe grave. Reciterebbe un ruolo importante in caso di passaggio di mano in società comunque. Alla Juventus con il cambio dirigenziale potrebbe arrivare un’offerta per lui, ma mi dispiacerebbe se andasse via“.

Conclude così l’esperto: “Sarebbe un errore clamoroso perderlo a zero. Mi sembra come la situazione di Milinkovic, che ha sparato alto e ora rischia di perderlo svalutato o a zero. Bisognerebbe capire la posizione del giocatore reale. Magari l’Inter sarà costretta a sacrificare qualche pezzo ma la quadratura riesce a trovarla alla fine. La questione Juventus è diversa, la vedo dura che la famiglia Agnelli si privi di un orgoglio tenuto per decenni“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG