Sono queste le parole di Max Allegri, l’allenatore della Juventus parla a Sky Sport dopo l’amichevole vinta.

Ecco le parole a Sky Sport di Max Allegri, il tecnico della Juventus parla di Angel Di Maria dopo l’amichevole vinta: “Di María compatibile con il 3-5-2? Questo problema non esiste, dal 4 gennaio fino al 5 giugno giocheremo tra le 26 e le 36 partite, ci sarà bisogno di tutti quanti. Di María ha fatto una grande finale del Mondiale, per noi dovrà essere un valore aggiunto. Se sarà più complicato riportare gli argentini con i piedi per terra oppure motivare Rabiot? Non ci saranno problemi con nessuno. Di María e Paredes sanno che devono essere dei valori aggiunti per noi. Ángel l’ho sentito ed è carico“.

Conclude così: “Contro lo Standard Liegi recuperiamo Chiesa e De Sciglio, oltre ai brasiliani che rientreranno. Vlahovic difficile, Bonucci è infortunato.“

