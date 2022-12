Il Manchester City ha eliminato dalla Carabao Cup il Liverpool detentore della Coppa. Tutti i dettagli sulla partita

A pochi giorni dalla finale del Mondiale, è subito ricominciato lo spettacolo del grande calcio in Inghilterra. All’Etihad Stadium è infatti andato in scena l’ottavo di finale della Carabao Cup tra Manchester City e Liverpool. Una “classica” ormai del calcio inglese che non smette di regalare emozioni.

PEP ELIMINA KLOPP – Ad imporsi questa volta è stato il Manchester City di Guardiola con il punteggio di 3-2. A sbloccare il match, neanche a dirlo, è stato Erling Braut Haaland dopo 10 minuti di gioco. Il Liverpool ha poi risposto pareggiando due volte con Carvalho e Salah, ma i Citizens si sono imposti grazie alla rete finale di Akè. Per Klopp, dopo una partenza da dimenticare in Premier League, la stagione si complica sempre di più.

