Ecco le pagelle dei protagonisti del match del campionato Primavera 1 tra il Frosinone di Gorgone e l’Inter di Chivu: TOP e FLOP in campo

Il match tra il Frosinone di Giorgio Gorgone e l’Inter Primavera di Cristian Chivu, valevole per il ventisettesimo turno di campionato, è cominciato alle ore 11:00. Ecco le pagelle dei protagonisti.

TOP nel primo tempo: Curatolo

FLOP nel primo tempo: Stabile, Kassama

Prima frazione di gioco con molte difficoltà per entrambe le squadre, ma soprattutto per l’Inter. Difficoltà dovute principalmente alle condizioni del campo ai limiti della praticabilità per la copiosa pioggia. A passare in vantaggio sono i padroni di casa sugli sviluppi di un corner. Pareggia i conti Curatolo con un calcio di rigore realizzato all’ultimo minuto del primo tempo.

Pagelle Inter:

Botis 6, Dervishi 6-, Kassama 5.5 (Samo), Stabile 5.5, Pelamatti 6-; Akinsanmrio 6+, Stankovic 6, Martini 6; Sarr 6-, Esposito 6-, Curatolo 6.5.

