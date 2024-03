I voti ai protagonisti del match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Genoa Monza

Le pagelle dei protagonisti del match Genoa Monza, valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Contribuisce al gol di Pessina, realizza una rete da applausi in semirovesciata e, prima di uscire nel momento di difficoltà, mura il 3-2 di Badelj: Dany Mota è il migliore dei brianzoli. Il Genoa dopo un brutto primo tempo si rimette in carreggiata con i cambi, in particolare Spence e Vitinha.

FLOP: In occasione dell’1-0 del Monza grossa responsabilità è di Bani, che si perde Pessina, lasciandolo libero di infilare da pochi passi. Nonostante la fiducia di Palladino Akpa Akpro è in ombra: sul 2-2 di Vitinha la sua opposizione è nulla.

GENOA (3-5-2): Martinez 6; De Winter 5.5, Bani 5, Vogliacco 5 (46′ Spence 6.5); Sabelli 6 (83′ Ekuban sv), Strootman 5 (46′ Vitinha 7), Badelj 6.5 (88′ Thorsby sv), Frendrup ( 46′ Malinovskj 6.5), Messias 6; Gudmundsson 6.5, Retegui 6.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 6.5; Birindelli 6 (86′ Pereira sv), Izzo 6, Pablo Marì 5, A. Carboni 6; Akpa Akpro 5 (75′ V. Carboni 6.5), Bondo 5.5; Colpani 6.5 (63′ Kyririakopulos 5.5), Pessina 6.5 (86′ Machin sv), Mota 7.5 (75′ Maldini 6.5); Djuric 6.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG