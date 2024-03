Respinto il ricorso del Papu Gomez per la squalifica di due anni per doping: le parole dell’argentino sui social

La procura ha respinto il ricorso presentato dai legali del Papu Gomez contro la squalifica di due anni per doping. Sulla propria pagina Instagram l’argentino del Monza ha commentato la decisione. Di seguito le sue parole.

«Ciao a tutti. Come sapete, hanno respinto il ricorso. È una notizia super dolorosa e mi delude molto. Con il mio gruppo di lavoro e i miei avvocati continueremo a lottare fino all’ultimo momento per tornare a giocare. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto. Eccoci qui, nonostante le difficoltà, più forti che mai».

