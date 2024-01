I voti ed i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Juve Sassuolo

I voti e TOP dei giocatori bianconeri dopo il 3-0 juventino ai danni dei neroverdi emiliani, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A: pagelle Juve Sassuolo.

SZCZESNY 7: due interventi da grande portiere qual è per mettere le mani sui tre punti e riscattare gli errori dell’andata.

LOCATELLI 7: punto di appoggio importante per i compagni, gira per tutto il campo ad offrire una linea di passaggio. Taglia e ricuce il gioco con precisione, anche quando si prende qualche rischio di troppo. Altro assist dopo quello in Coppa Italia.

VLAHOVIC 8: i due gol sono uno più bello dell’altro, due gioielli per certificare come Dusan abbia svoltato anche mentalmente dopo il periodo complicato. Ma la sua partita non è solo quello, perchè ormai ha imparato a “pulire” tutti i palloni che arrivano dalle sua parti alla perfezione.

YILDIZ 6.5: meno appariscente del solito, ma sempre utile. Giocate di fino che consentono alla squadra di respirare nei momenti difficili, darla a lui significa metterla in cassaforte. (56′ CHIESA 7: entra con la voglia di chi vuole spaccare il mondo. Corsa a non finire, macina chilometri e cerca di rendersi sempre pericoloso. E arriva anche il solito importante sigillo che dà morale e chiude la gara).

