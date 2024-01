Il programma di lavoro oggi in casa Hellas Verona per quanto concerne l’allenamento a Castelnuovo del Garda

Oggi i gialloblu hanno lavorato senza problemi: lavori di forza, agilità e tattica. Molte attività sono svolte oggi a Castelnuovo del Garda dai giocatori dell’Hellas Verona.

Come riportato dal sito ufficiale dei gialloblù, la squadra tornerà nuovamente in campo domani mattutina per una seduta in vista poi del prossimo match di campionato.

