I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per il Trofeo Silvio Berlusconi 2023: pagelle Monza Milan

Maignan 6,5 – Sullo 0-0 compie una doppia parata salva risultato. Incolpevole sul gol di Colpani

Kalulu 6,5 – spinge bene in fase offensiva ed è attento quando serve in fase di copertura

Tomori 5 – ha la colpa di perdersi Colpani sul gol del pareggio del Monza, inizio di stagione decisamente sotto tono per uno dei pilastri della difesa rossonera

Thiaw 5,5 – Lascia andare via Mota sul gol del pari del Monza, poco aiutato da Tomori, al contrario di lui decisamente distratto.

Theo Hernandez 6,5 – quando accellera crea i soliti pericoli, sfiora il gol del vantaggio del Milan dopo il pari del Monza, fuori per questione di centimetri (79′ Bartesaghi sv)

Reijnders 7– il migliore del match in fase propositiva, le azioni di ripartenza del Milan passano dai suoi piedi

Loftus Cheek 6 – propositivo in fase offensiva e solido in quella difensiva, manca però spesso nel primo controllo che gli fa perdere qualche pallone di troppo

Krunic 5,5 – assente ingiustificato del match, forse con la testa al Fenerbahce. Poco coinvolto nella manovra del Milan

Leao 5,5 – ha l’occasione per riportare in vantaggio il Milan dopo il pareggio del Monza ma pecca in superficialità. Per essere leader ci vuole altro (79’Okafor sv)

Pulisic 6,5 – giuzzi e spunti interessanti. Si procura il rigore, segnando sulla respinta di Di Gregorio che glielo aveva parato. (79’Chukwueze sv)

Giroud 6 – Pochi palloni giocabili, ma quelli che gestisce creano pericoli, come l’assist per Pulisic che causa il rigore per il Milan su fallo di D’Ambrosio (79′ Colombo sv)

