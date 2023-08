Pier Silvio Berlusconi: «Papà oggi sarebbe stato molto felice, Milan e Monza una questione di cuore». Le sue parole

Pier Silvio Berlusconi è intervenuto dopo il fischio finale della sfida tra Monza e Milan. Di seguito le sue parole.

PIER SILVIO BERLUSCONI – «Per mio padre il calcio è sempre stato una grande passione, lui sarebbe stato molto felice oggi. Se il calcio è una passione, Milan e Monza per me e mio padre sono una questione di cuore. Lui è felice, il suo cuore è qui insieme a tutti noi. Grazie per l’emozione che ci regalate»

