Real Sociedad ed Inter si sfidano per un match valevole per la prima giornata dei gironi di Champions League: le pagelle dei protagonisti

Real Sociedad ed Inter sono scese in campo oggi per la prima gara dei gironi di Champions League: queste le pagelle dei protagonisti in campo.

Nerazzurri subito sotto nel primo tempo ed in difficoltà. Vanno negli spogliatoi sull’1 a 0.

TOP a fine primo tempo: Pavard

FLOP a fine primo tempo: Bastoni

I nerazzurri vengono tenuti in piedi dagli interventi di Sommer e poi trovano il pareggio con Lautaro. Finisce 1 ad 1 alla Reale Arena.

TOP a fine partita: Sommer

FLOP a fine partita: Bastoni

Pagelle Inter

Sommer 7; Pavard 6+, De Vrij 6 (Acerbi s.v.), Bastoni 4.5 (Dimarco 6); Dumfries 5, Barella 5.5, Asllani 6- (Frattesi 6.5), Mkhitaryan 5.5 (Sanchez 6), Carlos Augusto 6-; Arnautovic 5.5 (Thuram 6.5), Lautaro 6.

L’articolo Pagelle Real Sociedad-Inter 1-1: TOP e FLOP al triplice fischio proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG