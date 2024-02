I voti ai protagonisti del match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Sassuolo Torino

Le pagelle dei protagonisti del match Sassuolo Torino, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP: Funziona l’attacco del Torino. Zapata e Sanabria sono protagonisti di una ottima partita: il colombiano firma il gol del pareggio e nel primo tempo va vicino al raddoppio. Il compagno di squadra non segna, ma gioca in modo molto intelligente, cercando sempre la giocata importante. Buona la prestazione di Bellanova, che firma anche un assist, ma sulla partita dell’esterno pesa come un macigno l’errore sul gol di Pinamonti, lasciato colpevolmente solo dal calciatore granata.

FLOP: Continua il periodo negativo di Laurienté: il francese sembra un lontano parente di quello visto lo scorso anno e Dionisi più di una volta dalla panchina lo ha dovuto richiamare.

