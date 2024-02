Le parole di Graziano Cesari sul gol concesso ad Acerbi in Roma Inter: «Ottima chiamata di Guida: ecco perchè è regolare»

Graziano Cesari ha commentato a Sport Mediaset il gol di Acerbi in Roma Inter, su cui sono arrivate le proteste dei padroni di casa, che chiedevano il fuorigioco di Thuram che, secondo loro, ostacolava Rui Patricio. Di seguito le parole dell’ex arbitro.

«Decisione perfetta. Il Var invita alla review Guida per una presunta irregolarità di Thuram su Rui Patricio. L‘attaccante interista non tenta di giocare il pallone, non disturba la visuale del portiere, non impatta né interferisce sulle capacità del portiere di giocare il pallone. Quindi corretta la chiamata Var e corretta la decisione finale di Guida. Nessuna infrazione alla regola 11 del fuorigioco».

