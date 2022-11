L’ex portiere dell’Inter, Gianluca Pagliuca si lascia andare con i ricordi a Sky Sport, ecco cosa racconta su una multa.

Sono queste le parole di Gianluca Pagliuca a Sky Sport, l’ex Inter ha voluto ricordare un retroscena che gli è costata una multa: “Dovevamo giocare Inter-Udinese mercoledì sera, parlai col mister e gli dissi che volevo andare a vedere la semifinale di Eurolega Virtus-Fortitudo. Gigi mi disse di no, che avrei dovuto fare il professionista.“

Conclude così l’ex calciatore nerazzurro: “Io gli dissi che avrei dormito a casa, ho la casa di fianco all’Unipol Arena, ma lui continuava a dire no. Io, però, vedendo il bivio per Bologna in tangenziale decisi di andare alla partita. Il problema è che mi inquadrarono in tribuna. Il giorno dopo arrivai ad Appiano e c’era Simoni per riscuotere 2 milioni di lire di multa“.

