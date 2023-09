Giuseppe Aurelio, giovane esterno sinistro del Palermo, ha parlato ai canali ufficiali del club rosanero. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Ad Ascoli abbiam ottenuto una grande vittoria su un campo molto difficile. Siamo stati squadra a mantenere lo 0-0 sino alla fine, poi grazie a Mancuso e una spizzata di Ceccaroni abbiamo vinto la partita e siamo contenti per i tre punti. Questa vittoria è già stata archiviata, la testa è già a Cosenza. Il nostro obiettivo è essere competitivi per la Serie A, ce la metteremo tutta per raggiungere questo traguardo, daremo il massimo ogni volta che scenderemo in campo. Siamo consapevoli che molte squadra vorranno essere protagoniste come noi, ma ci metteremo del nostro per essere competitivi».

