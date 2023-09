Salvatore Sirigu, ex portiere di Napoli e Fiorentina, ha firmato ufficialmente per il Nizza da svincolato. Ecco le sue dichiarazioni

PAROLE – «Per me era molto importante mettermi a disposizione dei miei compagni di squadra il più rapidamente possibile. Spesso ho incontrato come avversario il Nizza, so quanto fervore può esserci qui. Sono orgoglioso di far parte del club e voglio aiutarlo a raggiungere grandi obiettivi. È iniziato tutto con un big match contro il PSG, volevo stare con il gruppo. Il Nizza ha grandi ambizioni, anche io. Siamo fatti per lavorare bene insieme».

