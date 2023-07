Palladino: «Berlusconi mi manca umanamente, Galliani…». Il tecnico del Monza ricorda il Presidente scomparso di recente

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della scomparsa di Silvio Berlusconi, ultimo Presidente del Monza ed ex patron dell Milan.

Ecco le sue parole: «Ci siamo ritrovati ma è come se non avessimo mai staccato perché i ragazzi si sono presentati subito bene. Berlusconi? Mi manca umanamente. Mi mancano le sue telefonate a parlare di calcio, sono stato male in quei giorni. Galliani ci fa sentire tutto il supporto»

