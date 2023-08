Il tecnico del Monza, Raffaele Palladino, si è espresso cosi su Franco Carboni, giovane terzino in prestito dall’Inter: le sue parole

Nel corso della conferenza stampa post partita, successiva alla pesante eliminazione in Coppa Italia per mano della Reggiana, l’allenatore del Monza, Raffaele Palladino ha parlato anche di Franco Carboni. Queste le parole sul terzino in prestito dall’Inter.

LE PAROLE – «Sia Kyriakopoulos che Carboni hanno fatto una buona prestazione, anche se manca un po’ il ritmo gara e il minutaggio. Anche Franco ha fatto bene, sta alzando il livello».

L’articolo Palladino su F.Carboni: «Buona prestazione, sta alzando il livello» proviene da Inter News 24.

