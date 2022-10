Pallone d’Oro 2022, le cerimonia di premiazione: a Parigi si incorona il miglior giocatore dell’ultimo anno solare

È tutto pronto per l’assegnazione del Pallone d’Oro 2022. L’appuntamento è per questa sera alle 19.45 quando a Parigi, al Théâtre du Châtelet, verrà consegnato l’ambito riconoscimento, il premio di France Football, arrivato quest’anno alla sua 66esima edizione. Calcionews24.com seguirà LIVE la cerimonia.

Pallone d’Oro 2021, cerimonia LIVE:

Svelate le posizioni dall’undicesima alla trentesima (venticinquesima per i voti ex aequo)

11°: Heung-Min Son (Tottenham).

12°: Riyad Mahrez (Manchester City).

13°: Sebastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund).

14°: Rafael Leao (Milan) e Fabinho (Liverpool).

16°: Virgil Van Dijk (Liverpool).

Al 17° posto

Luis Diaz (Porto/Liverpool)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

Casemiro (Real Madrid)

20°: Cristiano Ronaldo (Manchester United).

21°: Harry Kane (Tottenham).

22° posto

Bernardo Silva (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool)

25° posto

Antonio Rüdiger (Chelsea/Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

(Bayern Monaco) Joao Cancelo (Manchester City)

(Manchester City) Darwin Nunez (Benfica/Liverpool)

(Benfica/Liverpool) Christopher Nkunku (RB Leipzig)

Pallone d’Oro 2022, i 30 finalisti:

Thibaut Courtois

Rafael Leão

Christopher Nkunku

Joshua Kimmich

Trent Alexander-Arnold

Vinicius

Erling Haaland

Bernardo Silva

Robert Lewandowski

Casemiro

Heung-Min Son

Harry Kane

Fabinho

Mohamed Salah

Karim Benzema

Mike Maignan

Luis Díaz

Phil Foden

Sadio Mané

Sébastien Haller

Luka Modrić

Antonio Rüdiger

Riyad Mahrez

Cristiano Ronaldo

Kevin De Bruyne

Darwin Núñez

Dušan Vlahović

Virgil van Dijk

João Cancelo

Kylian Mbappé

Pallone d’Oro 2022: i premi assegnati

Oltre al Pallone d’oro per il miglior calciatore verranno assegnati il Pallone d’oro femminile, il Premio Jasin per il miglior portiere e il Premio Kopa per il miglior giocatore Under 21, e non solo.

