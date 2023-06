Il giornalista Tancredi Palmeri ha detto la sua sul mercato in entrata e uscita dell’Inter, commentando il modus operandi nerazzurro

Nel suo editoriale su Sportitalia, Tancredi Palmeri apre una parentesi sul mercato dell’Inter e sulle trattative in entrata e uscita del club di Viale della Liberazione:

MERCATO INTER- Decisamente l’Inter ancora una volta si sta rivelando scaltra negli acquisti, tra questo e la definizione del biennale a Azpilicueta. Se solo avesse la stessa capacità nel vendere. Accettare meno di 50 milioni per Brozovic è un autogol clamoroso per l’Inter, un regalo senza senso che non si può permettere e pur avendo a disposizione interlocutori facoltosi.

Così come è suicida da parte di Zhang bloccare l’acquisto preventivo di Vicario, sapendo che stai comunque andando a trattare Onana con il Manchester United – e anche lì, dove sarebbe delittuoso e senza alcuna giustificazione tecnica accettare una proposta inferiore ai 65 milioni. E accontentarsi inopinatamente di incassare meno, vuol dire danneggiare la propria eccellente capacità di fare l’acquisto giusto.

