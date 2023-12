Tancredi Palmeri ha voluto parlare su Twitter del contatto tra Bisseck e Strootman avvenuto durante lo svolgimento di Genoa Inter

«Il momento iniziale del contrasto tra Bisseck e Strootman. Ma chi diavolo difende normalmente come se fosse l’uomo aracnide come fa Strootman, che cinge Bisseck sulle spalle e non lo fa alzare».

