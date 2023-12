Buchanan è già un giocatore dell’Inter? Addirittura potrebbe essere convocato contro il Verona. La situazione di mercato

Pasquale Guarro sgancia la bomba sull’operazione Buchanan, forse già fatta per il suo arrivo all’Inter.

«Chiusa l’operazione Buchanan, alte probabilità di una sua convocazione per la partita contro il Verona. Deciderà Inzaghi in base alla giornata di arrivo a Milano del calciatore, previsto per il 3 di gennaio.»

L’articolo Buchanan-Inter, fatta e convocazione contro il Verona La situazione proviene da Inter News 24.

