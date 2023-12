Aldo Serena ha parlato così su Twitter del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi dopo le ultime prestazioni dicendo la sua opinione

LE PAROLE- «La butto lì: un potenziale enorme come Frattesi non potrebbe essere sfruttato come quinto a destra Vista la titolarità dei 3 di centrocampo. Non sempre, ma provarci qualche volta Mi sembra di ricordare che in passato abbia giocato qualche volta in quel ruolo».

