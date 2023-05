Simone Inzaghi, come scrive Repubblica, potrebbe lasciare l’Inter in un caso; sarebbe poi pronto Thiago Motta a a prenderne il posto

Repubblica scrive di Simone Inzaghi e del futuro incerto sulla panchina dell’Inter.

In caso di mancato en plein (approdo alla finale di Champions League, vittoria della Coppa Italia e quarto posto in campionato) Thiago Motta sarebbe pronto a prendere il posto del tecnico piacentino:

INTER E INZAGHI- Servirà guadagnare la finale di Champions League, uno dei primi 4 posti in campionato e vincere la Coppa Italia contro la Fiorentina. In caso di insuccesso, sarebbe pronto Thiago Motta, amatissimo ex nerazzurro e che sta prendendo tempo col Bologna sui discorsi relativi al rinnovo.

